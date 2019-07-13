獲細仔約去畢業旅行！陳美齡：係成年嘅高潮

歌手陳美齡（Agnes）出席嘉年華活動，透露今次會留港約一個多星期，書展期間會為新旅遊書宣傳：「同二仔金子昇平一齊寫咗本關於東京嘅旅遊書，我就介紹啲成熟人去嘅地方，佢就介紹啲年輕人鍾意去嘅地方，因為市面都有好多旅遊書，都想做得突出啲，啱晒一家大細。」她又大呻比起出教育書籍更辛苦：「嘥好多腳骨力，去咗好多地方食嘢、行，寫教育書都係自己坐定定咁寫，但呢本書仲要不停打電話去問啲公司攞相，搞成年幾，好耐時間。」



講到早前舉家到美國出席細仔金子協平的大學畢業禮，笑言終於「甩身」的Agnes手舞足蹈、勁興奮細仔邀請她去葡萄牙旅行：「係二人世界！畢咗業之後，細仔會讀多年碩士先，依家佢做緊暑期工賺錢，就話同我去畢業旅行。（佢請？）佢出番自己嗰份。（老公唔會呷醋？）由佢呷醋囉，個仔冇約佢、約我咋，唔關我事㗎！（幾時去？）佢話8月機票平啲，好期待呀！其實去邊都冇所謂，去長洲都得、天涯海角都得！」再感觸表示現時三名兒子都大學畢業好安慰、幾辛苦都是值得：「但佢哋一做嘢就愈嚟愈少見，好難請假，希望今次去旅行好玩，係成年嘅高潮！」



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