脫癦唔怕粉絲嬲　Rose Ma自爆體脂少咗4%

網紅Rose Ma（馬俊怡）到旺角出席第二本個人寫真集首賣會，並即場餵Fans食蛋糕報答支持。



Rose透露今年比去年更勤力操Fit，拍攝時身形頗Fit，體脂減了近4%：「上年有啲泡，今年實淨啲，有好努力做運動，一星期四至五次，食雞肉同蛋，好少澱粉質。（性感程度有冇勁過上年？）都勁過！影到我好怕醜。」她透露今年同樣到了日本拍攝，最喜歡兩大主題包括機械人及《回到未來》汽車：「 影機械人嘅主題係好辛苦，冇冷氣又有成五、六十公斤重，孭上身每步都好似中暑咁，但好有型，我覺得寫真集唔只係沙灘比堅尼相，Sweet嘅相平時都有，所以要做啲唔同嘅嘢，畀大家大啲衝擊。（考慮下年出減肥書？）咁又唔得，未去到健美小姐咁。（會唔會轉型做才女？）我始終覺得寫真集係睇相，但會發掘多啲題材。」她透露網上預購已賣出500本，亦有Fans表示會掃幾十本。



現場見她臉上少了招牌癦，她透露日前脫了共十粒癦，笑言懶理Fans反對，希望運程轉好：「個人自信咗，冇咗塊面污糟嘅感覺。」



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