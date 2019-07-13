結婚五周年　古巨基冧認老夫老妻

歌手古巨基和太太Lorraine是圈中模範夫婦，今日仲係佢哋結婚五周年嘅大日子，問到廿四孝老公基仔何有特別的慶祝節目？他說：「今日結婚五周年，係一個好日子，哈哈。冇乜點樣送小禮物，兩公婆本身諗住都簡單過，不過尋日啲朋友話不如今日一齊上我屋企幫我哋慶祝，所以今晚會同一班朋友食飯。」



基仔又話眨吓眼就結咗婚五年，時間過得好快：「眨吓眼加埋拍拖嘅日子都真係老夫老妻喇，所以冇乜話要搞啲乜嘢surprise，其實簡簡單單，好似我首歌《亂世情侶》咁，兩個人好好咁過每日已經係好好㗎喇。」有乜嘢同古太講？基仔甜蜜笑住話：「我真係恭喜佢！」



另外，基仔慶祝結婚周年前，不忘工作出席活動，大受小朋友歡迎的他變身「古sir」，同現場小朋友玩遊戲，小朋友一上台，基仔就不忘搞鬼一番，問小朋友名、媽媽名，又問媽媽電話號碼，小朋友都如實作答，最後基仔又問爸爸靚仔啲定自己靚仔啲，小朋友坦言：「古sir！」全場立即爆笑！



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