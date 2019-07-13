李靖筠同男友一齊宅：要出街不如咪拍拖

英皇新人李靖筠（Gladys）配合新歌《小蚊赧》，舉行手工蚊香工作坊，問到之前整過蚊香未？她即謂自己手工超級差：「好唔鍾意做呢啲嘢，好冇耐性，但之前都有整過啲手作仔，例如盆栽。」問到可有整過手作給男朋友？她說：「呢啲反而我有心機，但整畀自己就冇心機，我試過用襪縫咗啲公仔畀男朋友，縫咗個動物園出嚟，我縫咗三、四隻，有大笨象、兔仔。（男朋友好鍾意？）唔知佢，但佢實話鍾意。」問到平時可會與男友一齊整公仔？她謂：「唔會啦，平日咁攰仲搞呢啲嘢，我淨係想攤吓算，一齊叫外賣睇電視最有情趣。（男友唔會投訴你太宅？）冇喎，如果佢想出去就自己出，我留喺屋企就得，我想出就出，如果佢迫我出街不如唔好拍拖，每日工作已經好辛苦。（揀男友要接受到你咁宅先得？）係一齊宅。」



工作方面，她表示將會推出第二首新歌，亦已準備第三、四首新歌，希望可以爭取自己寫歌的機會，亦計劃年底推出EP。



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