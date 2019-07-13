分享快樂人生　謝雪心特別珍惜「童真」

藝人謝雪心日前受資深傳媒人盧世昌邀請擔任講者，分享「快樂人生」。從影超過60年的謝雪心認為無論多成功的人，人生也有高低起伏、工作會感到疲憊，幸而自己很容易快樂：「我覺得快樂不能建基於物質之上，當你有5卡鑽石時，又會想為甚麼不是10卡？很微小的東西也能令我快樂，例如朋友送一些小熊維尼的精品給我時，已可以令我樂上半天。」



她笑言自己有這份童真性格，是因為小時候的童真被「封鎖」了，故此長大後特別珍惜：「我6歲游渡海泳，7、8歲就被爸爸送到泳隊練水，11歲拜任姐仙姐為師學唱粵曲，無論是學游水或唱粵曲也很辛苦，身邊的師姐都比自己年長、氣氛又嚴肅，事事要規行矩步，可謂沒有童年可言。」



人生只能活一次，謝雪心認為快樂尤其重要：「一個人快樂才會健康，而且當人快樂時，氣場就會跟着改變，感染身邊人令他們也快樂起來，事情也會跟着順利起來呢！」



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