開騷玩剝褲？Gordon豪言練「天堂巨鳥」

組合天堂鳥（BOP）出席慈善晚會，表示多得客戶邀請，最近多了來晚宴表演，笑言可以乘機宣傳11月的演唱會，現時內部反應亦很好，Gordon說：「個騷都幾好睇㗎！」問到有幾好睇？他們表示獲幫巨星排練的排舞師排舞，會飛天落地，而監製就是曾幫郭富城設計360度旋轉舞台，問到他們可有旋轉舞台？他們說：「我哋個人會旋轉。」



歌衫方面他們透露要着些緊身的衫：「緊身啲轉嘅時候就好睇啲。」問到現時已經很Fit ？他們說：「去到到時會仲Fit，我哋要Fit過吳業坤。」問到到時可會除衫？他們謂應該會：「唔會除晒，會除啲，有一嘢。」其後三子愈講愈興奮， Tyrese謂可以唱《脫掉》，Lincoln說：「咁要除褲，依家要練大髀。」Gordon豪言：「咁要練『天堂巨鳥』先得喎！」問到到時沒有「天堂巨鳥」咁點算？他們謂可能Background會有，他們又預告到時有一Part是30分鐘連續跳唱，不能停。

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