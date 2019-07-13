挑「肌」寫真女神！楊潮凱激凸被睇蝕

34歲藝人楊潮凱早前在劇集《鐵探》扮演奸角正龍，贏得不少掌聲，原來月前已約滿TVB，離巢後即搞作多多！除了擔正音樂微電影兼做監製及寫劇本，他還參與今年寫真戰，遠赴檳城取景，代表男士挑戰孫慧雪和崔碧珈等寫真女神。



出寫真自然少不了晒肌，他直言只得不足一個月時間操練，成功由170磅減到144磅，胸肌及腹肌都算有睇頭，還有激凸場面！不過，他因為谷肌做Gym不慎弄傷後腰近脊椎舊患，要忍住超痛楚拍攝：「拍攝前一晚拉背唔覺意拉傷，烏身綁鞋帶都超痛，要做爬上爬落嘅動作都要好小心。」



講到書中絕密的白色三角泳褲造型，潮凱笑言平時游水都會加沙灘褲，因此頗為尷尬：「開頭諗住全男班團隊唔尷尬，但因為酒店泳池冇清場，現場有好多女泳客眼望望，仲拎相機偷影，都有啲尷尬。（泳褲入面有冇攝嘢？）冇呀！我唔識，而且攝嘢好覺嘅。」問到太太有否擔心老公被睇蝕？潮凱說：「佢好輕描淡寫喎！仲話『好啊』、『影靚啲』咁。」又指書中亦有文字，紀錄10年演員的心路歷程：「記低自己唔同階段嘅一啲諗法，等老咗可以睇番後生係點。」

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