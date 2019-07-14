東方日報C1：陳煒撻着「醫界郭晉安」睇樓儲妝嫁

現年45歲的陳煒自2012年離婚後，單身七年，連緋聞都欠奉，Dry到爆晒燈！直至最近終於有新戀情，與細她約5歲的失婚醫生譜戀曲，兩人感情一日千里。日前，她便被拍得在超市掃紅酒牛扒，下廚冧男友！此外，她還在黃埔區物色靚樓，明顯為儲嫁妝作好準備！



藝人陳煒於2008年嫁給細她3歲的台灣富商顏志行，可惜婚姻只維持四年便告終，之後她一直單身，直至最近守了七年的「Dry缽」終於打破，與任職醫生、現年約40歲的陳國強（Dr.Aldous Chan）拍拖，男友更被網友封為「大鼻郭晉安」！



據知，陳國強與陳煒同是失婚人士，去年六月，Aldous與黃智賢等於中環合資開設醫學美容中心，開張當日，陳煒盛裝到場撐老友黃智賢，兩人亦是當天認識，黃智賢變相成為紅娘，之後，兩人感情慢慢發展，直至數月前才正式拍拖！



「啱啱先開始」



記者就新戀情致電陳煒，她回覆：「收到好多朋友嘅祝福，好多謝大家咁關心我！我同陳醫生的確係年幾前一次活動上認識，直到幾個月前，忙完自己手上嘅劇，大家先再聯絡番，真係啱啱先開始，雙方了解中，希望各界都畀啲空間我哋，多謝各位！」問到對方是否由認識當天已開始力追她？她笑說：「唔係，只係嗰日識，直至最近先開始食飯、互相了解。（佢有乜嘢吸引你呀？）唔講咁多喇，畀啲時間了解吓先。」記者致電Aldous恭喜他，他先以「Thank you」回應，之後再問他覺得陳煒有甚麼吸引之處？他則回覆：「我做緊嘢，遲吓再傾。」



雖然新戀情只是剛剛開始，但兩人已打得火熱，煮得一手好菜的陳煒早前被拍得在黃埔大型超市買食材，見她細心地逐一挑選，有紅酒又有靚牛扒，明顯是下廚整燭光晚餐氹男友！此外，日前她更做「跟得女友」，陪男友到峇里出席為期三日兩夜的醫學研討會，全程甜蜜到爆，幸福滿瀉！



大晒火辣水着



除了愛情得意，陳煒近年事業發展亦相當順暢，水頭充足，去年已睇中東九龍近二千萬樓盤，日前她再度出擊，與助手現身黃埔區幾間地產公司攞料，為「入貨」做足功課，並專攻貴價樓，看來想儲定多些嫁妝，為將來結婚做足準備！



有拖拍自然心情靚，陳煒早前到海南島商演期間，不忘穿上襯晒心情的火紅泳衣於酒店泳池曬太陽，大騷驕人身材，玲瓏浮凸不下於一眾後輩花旦，加上戀愛中的女人分外美麗，穿上泳衣的她更見嫵媚，相當吸睛！



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/



