拍網劇被迫全裸　Miss Hunny凍到唔識尷尬

網紅魔術師Miss Hunny（何穎璇）搞作多多，不時拍片娛樂大家，吸引大批粉絲追看，最近她身兼導演及女主角拍攝網劇《有種同居》，與樂隊Mr.主音Alan（布志綸）在上海發展出一段另類又特別的同居關係，今次Miss Hunny更做埋編劇、剪接及中文字幕，認真多才多藝！她說：「聽落身兼多職好似好辛苦咁，但其實我哋成個製作都只係得幾個人去完成，我哋每個人都身兼多職，每個人都咁辛苦，最開心係幕後同Alan義無反顧咁同我癲，聽完我講古仔之後，就一齊攞假飛去上海拍，拍攝時間只有兩日半，資源又好有限，大家幾日冇覺好瞓，係一個不折不扣用肝功能去換取嘅作品！」



劇中開首Miss Hunny就上演出浴戲，因Alan不知道有人在浴缸中，竟放走缸中的水，最後她被迫「全裸」出鏡，她亦表示該場戲相當難忘：「現場冇暖氣，機械唔可以浸太熱嘅水，但室內溫度只有兩、三度，本身我應該覺得好尷尬，因為全部係男人，但我一心只係想快啲拍完，浸太耐我應該會凍死，到拍完先發現好尷尬。」



Miss Hunny又表示起初打算找人做女主角，自己專心做導演，但Budget有限：「我又真係唔知點說服一個女仔，喺應該冇人工嘅情況下拍出浴戲，諗嚟諗去好似說服自己最容易。」另一位導演Denny Chu表示跟Miss Hunny合作非常開心，但時間緊迫，每朝5點就要出發拍攝，又要拍足15個小時，大家都相當難忘，希望觀眾喜歡他們的作品。



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