《漫》探討認知障礙　山崎努演失禁戲獲讚

日本於2015年曾統計，65歲以上罹患認知障礙症約520萬人，推測在2030年，會多達830萬人，佔全日本人口7%，也因此有不少有關認知障礙症的日本電影誕生，探討這個疾病的問題。



《漫長的告別》父女情



電影改編自日本作家中島京子原著，作者以她對父親患認知障礙症的親身經歷寫成8篇短篇故事，由中野量太執導，蒼井優、竹內結子和山崎努合演。故事講述山崎努飾演年邁父親患上認知障礙症後，母親曜子（松原智惠子飾）對丈夫不離不棄努力維繫家庭。兩個女兒竹內結子與蒼井優雖自身各有煩惱，但仍陪伴父親最後七年時光，讓她們重新感受親情，從而改變了人生。



《漫長的告別》電影情節是按時間軸推進的，描述父親的徵狀從早期到晚期的變化，山崎努完美地演出了父親患認知障礙前後的差異。其中有情節講到父親失禁、被剝下褲子的畫面，山崎演得絲絲入扣，打動不少觀眾的心。



親人得認知障礙的故事，給人感覺好沉重，但導演中野量太表示在閱讀過程中，他卻多次會心而笑及很有共鳴，因為他的外祖母也正是一位阿茲海默症（認知障礙症）患者。他特別喜愛片尾蒼井優與山崎努飾演的父女在在露台一場戲，兩人對話九唔搭八，卻仍能互相理解，動人地呈現父女的感情。拍攝當天原著作家中島京子到來探班，看到這個場面，也感動落淚，感到自己的爸爸回來了。



《祖母，無問題》嫲孫情



日本片《祖母，無問題》改編自同名暢銷繪本，以兒童角度面對大人患認知障礙症的問題，小主角由10歲的寺田心演出，講述寺田心飾演的小翼，與祖母（富士真奈美飾演）感情要好，某天，祖母開始變得跟以前不一樣，同樣的問題反覆問好幾次，任由最喜愛的盆栽枯死，將給小翼做的果醬一個人吃完。年少的小翼只知道祖母生病，因為害怕而疏遠，祖母失蹤後，卻令他十分擔心，跑到街上找尋祖母身影。10歲的寺田心憑此片獲米蘭電影節最佳男主角大獎，成為該電影節最年輕影帝。



《明日的記憶》中年也會患認知障礙症



日本電影《明日的記憶》改編自荻原浩原著小說，由堤幸彥執導、渡邊謙監製兼任男主角。故事講述渡邊謙飾演50歲的廣告公司業務部長，正值事業巔峰。他原定主持獨生女的婚禮，完成人生中最大心願。可是卻患上早發性認知障礙症，他深知在短短數年間，自己會連至親都不認得，為了挽留不停消失的記憶，他拚命將所有事物做記錄，用紙條記下提醒自己。當紙條都幫不了他時，整個人陷入絕望困境。幸好妻子不離不棄，陪伴他一起對抗疾病。故事着重人與人之間面對此一疾病時，共患難的情感互動；並提醒觀眾對認知障礙症的關注，就算未滿50歲，也會罹患認知障礙症。



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