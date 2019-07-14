點解？Kimberley露胸光　網民唔Buy叫收埋

嚟到夏天，女士們又係時候着泳衣騷吓辛苦鍛煉番嚟嘅好身材！當年憑一曲《愛你》喺亞洲走紅嘅台灣歌手陳芳語（Kimberley），一向行開甜美可愛路線嘅佢都唔執輸騷吓Quali，呢日佢去咗馬來西亞工作，趁得閒去咗酒店泳池曬太陽，佢喺社交網甫出一張身穿三點式背面黑白照大騷美臀，粉絲紛紛留言話唔夠喉叫佢擰轉面畀大家欣賞吓，之後佢真係徇眾要求甫出正面照，大方展露豐滿嘅上圍，估唔到身形嬌小嘅佢咁有料！



唔知係咪睇唔慣佢呢個造型，竟然有網民留言叫Kimberley收埋「胸」光：「獻醜不如藏拙，勉強製造事業線胸也不會大一點，還有，露也要露得好看。。。」雖然畀人咁樣話法，不過心情靚靚嘅Kimberley似乎唔受影響，佢親自回覆呢位網民留咗三個笑到喊嘅emoji，唔少粉絲都讚偶像EQ夠晒高答得好得睇。



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