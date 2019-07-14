【生死一瞬間】黃澤鋒52歲太太產女

藝人黃澤鋒太太、52歲陳麗麗於年初宣布成功造人，一轉眼B女已經出世喇！黃澤鋒於社交網報喜，晒出愛女腳仔相，宣布：「歡迎妳的來臨！#幸福並不是必然的 #生死一瞬間 感恩我們可以…」最後更Hasgtag「#和你一起繼續走」，令人非常感動。



高齡產婦生B時風險會特別高，之前黃澤鋒講過太太會選擇剖腹降低危險，喺生產過程出現嚴重問題生死一瞬間。澤鋒表示曾想睇住囡囡出世，但太太最初半身麻醉，但因腳腫變要全身麻醉，醫生突然請他出手術室，當時澤鋒表示好驚，等了半個鐘後姑娘再叫他入產房，跟他說囡囡出世了請負責剪臍帶，澤鋒表示：「我即刻衝入去，醫生急救緊太太，仲話囡囡唔係好喊，我就鬧囡囡『喂，你做咩？』結果佢就喊，佢一喊就冇咩事。」



醫生邊為澤鋒太太鏠針邊解釋，指其太太生產時血壓飆升有中風可能，去到妊娠毒血爆發臨界點，唯一方法是救等小朋友出世，媽咪便會安全。最後母女平安，二人其後轉到接受治療及觀察ICU，休息數日後出院，一家三口已回家，他才安心於社交網報喜。



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