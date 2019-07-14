IU新劇首播高收7.3%贏《阿斯達》《鬼怪》

人靚聲甜的韓國女歌手IU繼去年主演的韓劇《我的大叔》後，夥拍男星呂珍九合演的tvN新劇《德魯納酒店》，由人氣編劇洪氏姊妹執筆，並由神劇《來自星星的你》吳忠煥導演執導，內容講述一間名為「德魯納」的神秘古老酒店只在晚上營業，並向「無法離開的靈魂們」展示華麗真面目。



IU飾演德魯納酒店社長張滿月，外貌如月亮般高傲美麗，因曾犯下大罪而被束縛在酒店裏，而呂珍九飾演的具燦成則是新上任的酒店經理，患有嚴重強迫症和潔癖症，進駐酒店後常常被鬼魂嚇得四處逃竄，卻全力守護女主角。



昨晚播出首集，交待IU為何會被束縛在神秘古老的「德魯納」酒店，以及她與呂珍九相遇的經過，IU因放走了誤闖進酒店的呂珍九父親（吳智昊飾），讓原本徘徊在生死邊緣的他回到年幼的呂珍九身邊，但雙方約定待呂珍九20歲，IU便會帶走他，兩父子為逃避當年的約定，一直居於海外，但在父親離世後，呂珍九於21歲生辰時重返韓國，最終IU還是找上門，並向他發出邀請到其「德魯納」酒店工作，更送了特別的生日禮物給他，便是讓他擁有一雙可以看見鬼的眼睛。



而在IU遭仇人刺中心口的一刻，呂珍九亦放棄最後逃走的機會，故最終被逼留在「德魯納」酒店工作。昨晚首播收視高開7.327%稱冠同時段，打破神劇《鬼怪》的6.322%及《阿斯達年代記》的6.729%首播成績，亦高過上周播完第二季的《阿》劇錄得的6.771%收視。昨晚最高收視一刻更達8.7%。並已登陸「黃Viu煲劇平台」。

