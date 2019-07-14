廣東話冧港迷　IZ*ONE亞博開騷前食蛋撻

韓國選秀節目《Produce 48》（PD48）出身的限定女團IZ*ONE昨晚假亞洲國際博覽館Hall 10舉行首個香港演唱會，12名成員在昨晚7時左右以粉紅及紅色可愛造型依節目中的排名在歡呼聲中逐一登場，她們隨即唱出《Hey Bae Like It》、《O' My!》及《We Together》三首歌曲。



其後隊長權恩妃帶領成員用韓文跟粉絲打招呼，成員亦逐一作自我介紹，並大講「我愛香港」、「今日大家係我嘅」、「今日玩得開心啲，心心心心！」、「好掛住大家」及「你哋好靚」等廣東話冧粉絲。她們指香港是今次巡唱的第四站，日本成員宮脇咲良表示能來到香港與這麼多粉絲見面感到很感動，而張元英則希望粉絲能夠像向日葵一樣專注地看着她們。



IZ*ONE之後換上白裙，成員金玟周現身彈奏鋼琴，其後便與成員唱出抒情歌《As We Dream》，而唱到《Really Like You》時，全場粉絲舉起手幅，為成員送上驚喜，安俞真大表感動，而崔叡娜更一度扮喊，講笑指要回後台抹眼淚，之後成員逐一做出撒嬌動作，並與粉絲重溫《PD48》時期的歌曲。



而IZ*ONE又表示來到香港有品嚐地道美食，安俞真用廣東話問成員：「鍾意食咩點心？」，矢吹奈子即用廣東話答：「我想食芒果布丁！」姜惠元則謂現在想食雞蛋仔，又指香港粉絲為她們準備了食物，她們在上台前已經品嚐過，更大讚蛋撻好味。​



​Encore環節時，IZ*ONE唱出慢歌《Memory》，並與全場粉絲影大合照，張元英指今次巡唱的四站那麼快就結束，感覺很不真實，她們亦從粉絲身上獲得很多動力，而宮脇咲良就用日文說：「多謝大家支持，今次巡唱由韓國做到亞洲，今日終於告一段落，時間真係過得好快，依家覺得有啲寂寞，我會珍惜之後嘅每一日。」她們又感嘆香港粉絲的歡呼聲很大，約定一定會再來港演出。