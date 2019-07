廣東話冧港迷　IZ*ONE亞博開騷前食蛋撻

韓國選秀節目《Produce 48》(PD48)出身的限定女團IZ*ONE昨晚假亞洲國際博覽館Hall 10舉行首個香港演唱會,12名成員在昨晚7時左右以粉紅及紅色可愛造型依節目中的排名在歡呼聲中逐一登場,她們隨即唱出《Hey Bae Like It》、《O' My!》及《We Together》三首歌曲。



其後隊長權恩妃帶領成員用韓文跟粉絲打招呼,成員亦逐一作自我介紹,並大講「我愛香港」、「今日大家係我嘅」、「今日玩得開心啲,心心心心!」、「好掛住大家」及「你哋好靚」等廣東話冧粉絲。她們指香港是今次巡唱的第四站,日本成員宮脇咲良表示能來到香港與這麼多粉絲見面感到很感動,而張元英則希望粉絲能夠像向日葵一樣專注地看着她們。



IZ*ONE之後換上白裙,成員金玟周現身彈奏鋼琴,其後便與成員唱出抒情歌《As We Dream》,而唱到《Really Like You》時,全場粉絲舉起手幅,為成員送上驚喜,安俞真大表感動,而崔叡娜更一度扮喊,講笑指要回後台抹眼淚,之後成員逐一做出撒嬌動作,並與粉絲重溫《PD48》時期的歌曲。



而IZ*ONE又表示來到香港有品嚐地道美食,安俞真用廣東話問成員:「鍾意食咩點心?」,矢吹奈子即用廣東話答:「我想食芒果布丁!」姜惠元則謂現在想食雞蛋仔,又指香港粉絲為她們準備了食物,她們在上台前已經品嚐過,更大讚蛋撻好味。​



​Encore環節時,IZ*ONE唱出慢歌《Memory》,並與全場粉絲影大合照,張元英指今次巡唱的四站那麼快就結束,感覺很不真實,她們亦從粉絲身上獲得很多動力,而宮脇咲良就用日文說:「多謝大家支持,今次巡唱由韓國做到亞洲,今日終於告一段落,時間真係過得好快,依家覺得有啲寂寞,我會珍惜之後嘅每一日。」她們又感嘆香港粉絲的歡呼聲很大,約定一定會再來港演出。