預告明年再來港　酒井法子港騷被放飛機考起

48歲日本凍齡女神酒井法子，相隔一年半再來港，昨日假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行《Miss you 音樂分享會》，全場爆滿。



酒井以黃色露肩公主裝打扮出場，全場揮動星星螢光棒。她一口氣演唱《海灘Fantasy》及《Diamond Blue》兩首歌曲後，隨即以廣東話向歌迷打招呼：「大家好， 開唔開心？ I miss HK, I miss you」。她表示每年生日都會在日本舉行類似的粉絲聚會，今次特意移師香港舉行。她全晚獻唱了多首歌曲，包括《早安的空氣》日文及國語版，又邊做手語主邊唱名曲《碧綠色的小兔》，並教歌迷做「我見到你好開心」及「加油」的手語。



酒井與歌迷大玩遊戲，她於問答遊戲中，邀請5名勝出的fans上台，送出簽名海報，其中一名男粉絲趁機想用手機與偶像合照，惹來台下一陣噓聲。另一遊戲中，多次來港的酒井，要猜測「放飛機」、「茶走」等廣東話的意思，令她一度被考起，幸好有台下粉絲提醒。騷上又播放酒井多年來，在香港開騷的片段，並預告明年會再來港。而歌迷亦為酒井送上驚喜，特別拍片又預備了手幅為她打氣，令酒井十分感動。



安歌時，酒井換上白T恤與黑色短裙仔再度登場，自稱是「法子48」。她演唱《心中充滿你》一曲作結，騷後又驚喜與粉絲舉行擊掌會。