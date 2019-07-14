44歲鮮于善嫁33歲男星　養10隻貓生B睇天意

去年參演韓劇《生死決斷羅曼史》的44歲女星鮮于善，與年輕11歲的武術導演兼演員李秀敏，去年合作電影後譜出姊弟戀，並於下午在首爾舉行婚禮。準新人在行禮前舉行記者會，身穿短裙款婚紗的鮮于善翹實未婚夫擺心心手勢，又互吻對方晒恩愛。



被問到相差11歲，鮮于善坦言完全感覺不到這麼大的年齡差距，而且有感年齡差距並非很重要，最重要是雙方感覺合適及溝通到，又自爆去年10月為拍攝新片時，到武術訓練學校受訓，首次見到男方便一見鍾情，但卻是男方先提出交往，並於去年平安夜向她求婚。



而李秀敏則稱當初以為女方只較自己年長3歲左右，交往後完全感覺不到年齡差距，如果感到彼此有距離，也不可能走到結婚這一步。鮮于善又表示雖然較晚結婚，但婚後會努力好好生活，又透露本來對彼此的暱稱是「親愛的」，但籌備婚禮期間已改口稱「老公」與「老婆」。問到生育大計，鮮于善謂：「要睇上天安排，好像不是隨心所欲的事，如果真的獲得祝福，任何時候也樂意生B！」李秀敏則表示女方家中飼養了10隻貓，婚後他當然有義務愛屋及烏，因為該10隻貓對鮮于善來說就如家人一樣。

