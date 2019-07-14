終年35歲　英國網紅Emily Hartridge車禍喪生

英國主持人兼網紅Emily Hartridge前日早上倫敦南部駕駛電動車時被貨車撞死，終年35歲。據知當時救護人員到場為她即場急救但唔成功，即場宣布死亡。今次是英國首宗電動車意外導致死亡的事件。事後蘇格蘭場發言人呼籲如果有任何人目擊或車CAM影到車禍發生即與他們聯絡。



而她的社交網站Instagram（IG）亦有公布其死訊，好多FANS及英國視星包括Calum Best、Davina McCall及Ashley James都有於社交網留言哀悼。Emily憑於英國第四台主持節目《S***,I'm 30》而走紅，她的YouTube頻道有34萬人訂閱。她亦主持多個網上節目，並訪問過好多大星包括《孤星淚》（Les Miserables）三位主角曉積文（Hugh Jackman）、影帝愛迪雷美（Eddie Redmayne）及雅曼達施菲（Amanda Seyfried）。 Emily與另一網紅Jacob Hazell拍拖，其中一條最後的IG留言是上載與男友親密照。而上月26日Jacob亦於IG留言指二人已同居。