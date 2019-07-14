【造人要謹慎】袁偉豪驚太興奮即有喜事

藝人袁偉豪出席兒童時裝騷，他稱近日圈內圈外朋友都生了小朋友。問到可會心思思？他笑言：「鍾意抱佢哋，抱住先啦！ 慢慢嚟，我怕我突然之間心態太過興奮，你哋就會聽到有喜事。（咁咪好囉？）小朋友嘅嘢要計劃，結婚就可以好隨性，但小朋友唔係一朝一夕，要好好計劃將來。（咁你要好小心呀？）咁造人係要謹慎啲好。（但你媽咪應該開心喎！） 我知我阿媽等緊嘅，成日都話想『飲茶』，我話飲茶咪同你出去飲囉。」



講到他是時候結婚，袁偉豪坦言：「我都覺得係到呢個階段嘅，但都要準備，要同自己同雙方家長交代，都有傾偈嘅，會打探佢鍾意去邊度玩。（會似蕭正楠咁秘密行事定係鋪張大搞？）暫時未答到你，不過呢個係開心事，有能力咪鋪張囉，如果時間唔許可，可以揀咪舒舒服服簡單啲，到時先返嚟請大家食飯， 所以戴結婚戒指同求婚嗰一下都好睇嗰一刻嘅心情， 突然之間心血來潮好想做呢一步，就做囉。（求婚未？）未求，我唔會係求咗婚，話自己未求婚嘅！」



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