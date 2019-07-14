林夏薇透黑Bra　蕭正楠夠膽𥄫

藝人蕭正楠（阿蕭）與林夏薇（薇薇）出席無綫新劇《十二傳說》，穿上透視裝現黑Bra的薇薇，自言稱不上性感，在旁的阿蕭被問到是否不敢直視對方？他指認識薇薇老公，故不會不敢望，即被取是否洪永城也可望其太太黃翠如？阿蕭抵死說：「望咗我都唔知啦。（有投訴？）冇。（翠如會睇你套劇？）唔使叫都會，不過佢月底就同洪永城去澳洲拍節目。（會Check實老婆？）唔使，洪永城女朋友喺香港，佢點對翠如，我就點對佢女朋友囉！」薇薇被問到老公是否怕鬼？阿蕭聞言即搶答：「講緊你唔化妝嗰陣呀！」薇薇也反擊指老公認為她素顏更美，令阿蕭無力招架。



活動期間他們聯同劇中演員劉佩玥、黎燕珊、李綺雯、吳沚默等，以短劇形式介紹劇中傳說，雖然背景音樂及氣氛詭異，但眾星也忍不住不爆笑。提到劇集拍罷一年多才播出，阿蕭指近日睇宣傳片段也感精彩：「好似劉佩玥着新娘裝咁，不過佢本身個樣已經好得人驚！同埋我覺得播完套劇，可以搞番個香港猛鬼地方旅行團。」

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