晒性感舞技！李幸倪同爸爸媽媽Jam歌

歌手李幸倪（Gin Lee）首次踏足廣州，舉行第一次內地個人演唱會《Gin Lee李幸倪First Of All Live 2019》廣州站。當晚歌單亦是她特別為廣州歌迷度身訂造，與早前香港、馬來西亞站有所不同。Gin除獻唱多首派台飲歌《月球下的人》、《雙雙》、《很堅強》、《芝麻開門》等，還帶來了多首翻唱歌曲，包括《秋意濃》等。Gin大晒性感舞技，全場歌迷亦大聲直呼女神讓她狂笑不止，亦帶來了在內地首唱的最新國語歌《以愛情的罪名》。為配合嶄新的服裝設計和清爽短髮造型，黑色性感透視長裙、藍色大露背長裙的她，攜家人一同到廣州演唱，Gin的爸爸媽媽第一次參加女兒的內地演唱會，表現得非常興奮雀躍，同台演出相當合拍。



除此之外，歌手江海迦（AGA）前來助陣，兩人合體獻唱《一加一》，AGA唱飲歌《3AM》。Gin透露：「廣州同我很有緣，每一張專輯我都會來廣州做宣傳，因為廣州的粉絲真的是很Nice、很可愛、很熱情。」當天現場亦多次化身大型K房，上演全場大合唱時，她淚曬現場，多謝一路陪伴的家人與歌迷的支持，希望今後能去到更多的城市與不同地方的歌迷見面互動。

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