美國睇騷遇大停電　王君馨食呢樣嘢定驚

美國紐約曼哈頓市中心等部分地區，於美國時間昨晚發生大規模停電，近4萬戶受到影響。其中荷里活歌影視天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez），原本喺麥迪遜廣場公園開緊騷，都要被迫腰斬。藝人王君馨（Grace）原來都係座上客，佢亦喺網上拍片講述當時情況，本身一臉興奮嘅佢拍低現場有好多人支持Jennifer ，仲話自己一直好鍾意Jennifer，好期待睇表演。點知過咗一陣，大會宣布現場人士需到室外避難一刻，令Grace非常驚訝，皆因佢初頭以為係跳Fuse，佢只係入咗場20分鐘，難怪佢大嗌：「Oh my God！This is crazy！」



去到室外，Grace再講因為出現停電情況，所以大家都要走到室外，覺得係一個好難忘嘅晚上：「今次特登搭咗16小時飛機去Jennifer捧場，估唔到出現咁情況，幸好有朋友陪伴，我哋要食雪糕定驚。」而Grace有同大家報平安：「老爺奶奶嚟我返屋企，平安返到屋企仲有愛心靚湯飲，希望將來再有機會睇到Jennifer嘅演出。」

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