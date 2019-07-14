高齡產婦逐個數　史泰龍前妻54歲誕女

陳麗麗以52歲高齡誕下女兒「小黃妃」，其實圈中亦有不少年近50歲的女藝人，即使冒住高齡風險也堅持生B，母愛相當偉大。



李琳琳 47歲

資深藝人姜大偉與太太李琳琳本身育有兩女，直至1995年二人老來得子，當時47歲的李琳琳誕下第三胎、兒子姜卓文，成為一時佳話。今年，24歲的卓文更「子承父業」，參加ViuTV選透節目《全民造星II》準備正式出道。



Janet Jackson 50歲

已故天王米高積遜（Michael Jackson）的歌手妹妹珍納積遜（Janet Jackson），於2017年1月以50歲高齡誕下第一胎、兒子Eissa，惟同年5月親認已與結婚5年的有米老公Wissam Al Mana離婚，以單親媽媽姿態撫養愛兒。



Brigitte Nielsen 54歲

荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）前妻、丹麥模特兒女星碧姬妮爾遜（Brigitte Nielsen），於2018年6月以54歲之齡，誕下第五胎、女兒Frida，亦刷新了美國娛樂史上最高齡名人產婦的紀錄。



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