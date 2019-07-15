35D袁小曼逼爆緊身Tee　老公硬食岩石胸！

參選2008年亞姐入行的袁小曼（Bonnie），雖然當年只獲殿軍，但其35D岩石胸身材卻相當矚目，她亦經常大出「峰」頭，2010年被爆與年長21歲的地產界CEO廖偉強撻着，即使當年曾傳出被男友的正印鬧爆是「小三」，但無損兩人感情，依然愛得甜蜜。



正式坐正做廖太的Bonnie近年絕迹幕前，專心安坐家中做幸福少奶奶，難怪現時身形都比以前圓潤，但其出眾的「岩石胸」依然屹立不倒。日前下午5時許，素顏上陣的Bonnie與老公現身中環拍拖，下星期踏入37歲的她，當日穿上白色印花緊身Tee配短裙上陣，大騷白滑玉腿，其岩石胸更幾乎逼爆件衫，相當有睇頭。



兩夫婦手拖手邊行邊傾，Bonnie不時被老公氹得甜笑，其「巨咪」亦不期然頂着老公手臂，恩愛爆燈。兩人於商場逛了一會，最終沒有斬獲，之後繼續手拖手搭𨋢往停車場取車走人。



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