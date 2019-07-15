東方日報C1：黃澤鋒52歲妻誕女生死一瞬間

藝人黃澤鋒與52歲太太陳麗麗年初公布成功造人，上周初剖腹誕女，過程驚險，昨天澤鋒在社交網報喜之餘，透露母女曾命懸一線，受訪期間一度哽咽：「只希望兩個入去，三個出番嚟！」幸最後母女平安，即使花了十多萬元亦不肉痛，並笑言太太想再生！



高齡產婦生B風險特別高，早前黃澤鋒曾透露太太會選擇剖腹降低危險性，但生產過程仍出現嚴重問題，生死一瞬間。如今母女平安，澤鋒才敢公開報喜，雖然夫婦二人都想再生，但他不想愛妻搵命博。今胎女兒似爸爸，多頭髮，重六磅，暫未改名，乳名為「小黃妃」，英文名為Miracle（奇迹），認真貼切！



心急老竇鬧喊個女



澤鋒昨日受訪時，因擔心母女而一度哽咽說：「幸福唔係必然，原本好開心入產房，係想睇住囡囡出世，太太最初半身麻醉，但因腳腫，後來血壓仲升得好高暈咗，要轉全身麻醉，醫生突然請我出手術室，當時我好驚，等咗半個鐘，好難過，唔知點算！我只係希望兩個人入去，三個人出番嚟，平平安安！半個鐘後姑娘出嚟報喜，叫我入產房剪臍帶，兒科醫生話我囡囡喊唔出聲，我嗰時有啲忟，咪鬧阿女『喂，你想點呀？』結果佢就喊，佢一喊就冇咩事。」



瞓兩晚ICU仲想再生



醫生邊為澤鋒太太縫針邊解釋，指其太太生產時血壓飆升至200mnHg，有中風可能，去到妊娠毒血爆發臨界點，唯一方法是等小朋友出世，媽咪便會安全，幸而最後大步檻過，澤鋒說：「真係冇諗過，佢哋出嚟嗰晚，我好難過。囡囡同太太送咗上去ICU，瞓咗兩晚，醫生同我講話唔使擔心，話太太血壓會慢慢降番，佢哋母女平安，我於願足矣！」



澤鋒嘆謂幸福非必然：「我只係想大家平平安安，幸福咁生活，有冇錢？（囡囡）叻唔叻？都冇所謂。今次係個天賜咗份禮物畀我，已經好感恩。」對於今次太太剖腹生女又住ICU，共花了十多萬元，澤鋒坦言不肉赤：「錢冇所謂㗎！銀紙使得到先係銀紙，人在天堂，錢在銀行，今次使咗十幾萬，我都仲畀得起，咪再努力工作搵過囉！」對於太太想再生，澤鋒坦言一切要視乎其健康狀況再作決定。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/



