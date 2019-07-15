阿媽打定輸數　黃淑蔓堅持唱歌兼顧讀書

歌手黃淑蔓（Feanna）剛滿18歲，早前接受電台訪問，講到正式做歌手推出新碟，她稱唱歌外，亦會繼續讀書。問到母親對她入娛樂圈可有意見？Feanna笑稱母親會說給她做每件事的最衰結果，但最終決定都會交給自己，母親亦有說過擔心娛樂圈好大輿論壓力，因錫我，她不想我受傷，亦提醒她如果真的入行要懂得調整自己心態。



講到繼續升學，Feanna笑謂：「想讀書，唔想咁快做嘢畀人蝦。其實我覺得讀書係好開心，而讀大學係可以接收好多嘢，唔單止係書本上嘅知識，係人際關係，眼界亦會大啲。」很多人說書幾時都可以讀？她則言：「覺得我呢個年紀係應該去經歷大學生活，反而到再大啲先讀大學，我諗感覺會唔一樣，識嘅同學都會有唔同。」而她從小大多數是聽外國音樂，不過，年長她12年的家姐就很喜歡聽容祖兒和Twins，所以都有聽埋一份。不過，直至她入娛樂圈後，才真正多聽廣東歌。



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