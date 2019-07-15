隱藏超多巨星　JJ崔始源白敬亭溫網朝聖

溫布頓網球錦標賽上演「一哥」祖高域同「瑞士天王」費達拿嘅經典決賽，唔少球迷都想去現場觀戰，當中金曲歌王林俊傑（JJ）就係成功嘅例子。佢興奮晒出坐喺觀眾席嘅相片，坐喺佢隔籬嘅竟然係韓國男神崔始源同埋內地小鮮肉白敬亭。



其實呢場經典對決又點止吸引到呢幾位明星，細心啲睇番JJ甫張相，喺崔始源後面識得望鏡嘅就喺憑住電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）爆紅嘅男主角Henry Golding，而後少少嘅就有一對男女坐得比較低喺度傾緊傾，佢哋就係碧咸大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）同埋女友Hana Cross，而喺白敬亭同JJ中間較後位置，戴住黑超嘅就係2018年度吸金1億7,550萬港元嘅真人騷女星Kendall Jenner。唔少網民都好羨慕話好現場睇波之餘，仲可以一次過睇咁多大明星！



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