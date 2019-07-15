同居睇溫網？洪永城孖女友禮佛低調放閃

藝人洪永城（Tony）跟長腿健身教練梁諾妍（Inez）雖然已經公開戀情，不過兩人堅持低調，日前他們到大埔的慈山寺拍拖，分別各自上戴照片，不約而同身處慈山寺，同行還有藝人徐榮，Tony上載與徐榮合照及衍偉法師（前藝人林偉亮）的照片，Inez雙手合十參拜，她留言：「用望遠鏡去看這個世界 用顯微鏡去看自己的心 在這寧靜的地方 可以好好的放下 學懂聆聽 今天學到的智慧真理一生受用 謝謝讓我來到這裏 謝謝讓我視野更廣闊#不是宗教讓我們相遇#而是人與人之間的真誠與交流讓我們走在一起#甚麼宗教也好#彼此互相尊重最重要#愛是無分界限」。



而Tony也在網上留言「讓別人快樂是慈悲，讓自己快樂是智慧。人生如夢，轉瞬即逝，明白就是境界。」徐榮也回應：「得到勿竊喜，失去毋徒悲，得失只是一種狀態。」三人大講佛偈。



而剛上演的溫布頓網球錦標賽經典決賽祖高域鬥費達拿，二人不約而同在社交網上載拍攝電視直播的場面，未知他們是否相約在一起觀看緊張的賽事？





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