大住肚水中打牌　蔡少芬同張晉父母聯誼

早前宣布懷有第三胎嘅藝人蔡少芬，趁住個肚未大到行動不便，同埋張晉及兩個女，返咗老公嘅家鄉重慶探親，返得鄉下梗係要去有特色嘅地方，今次佢哋選擇去市郊嘅偏岩古鎮，同行仲有張晉父母。



為咗避免畀人圍觀，蔡少芬同張晉都戴住口罩，正值暑假時節遊人比較多，張晉全程保鏢上身貼身保護老婆，不時用手拍一拍老婆背脊示意佢小心之外，仲同時睇實兩個可愛囡囡防止走失，真係一眼關七身手差啲都搞唔掂。



囡囡有得玩自然最開心，肚凸凸嘅蔡少芬只係陪佢哋喺街邊檔買玩具玩，喺小河流入面坐船仔咁辛苦嘅重任就交咗畀爺爺，見爺爺拉住船仔沿河走，兩個小朋友坐喺船上邊開心到拍晒手掌，玩咗一大輪走人時，囡囡仲望住條河好似唔捨得走。



而偏岩古鎮一個出名嘅地方就係擔啲枱櫈坐喺條河上面，浸住對腳一邊打牌，既消暑又可以聯誼感情，蔡少芬對呢種玩法好有興趣，坐埋一齊不停詢問點樣玩法！而張晉就未有參與，只係負責企喺外圍望住一家人，仲攞住專業影幫老婆影低最靚嘅一面，真係恩愛到暈！



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

