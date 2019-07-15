爆劉思希做紅娘！呂慧儀避嫌唔甫張景淳相？

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》嘅演員一向老友，日前「洋洋」劉思希（Lisa）完成行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，畢業典禮就獲同劇演員包括呂慧儀、張景淳同湯盈盈等到場祝福。呂慧儀今日喺社交網分享合照，仲大爆原來Lisa想做紅娘！佢話：「恭喜洋洋EMBA畢業，謝謝你邀請我來你的畢業禮，還千叮萬囑我要到因為你要介紹你的男同學給我認識。😂」



由於Lisa個課程係由香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧，所以個畢業典禮都喺科大舉行，而呂慧儀亦係呢間大學嘅畢業生，所以返番母校令佢感觸良多，仲話今次來去匆匆，下次想約埋Lisa一齊返母校行吓，再一齊着番畢業袍影相添！不過網友嘅重點就反而落咗喺啲相度，留言問點解明明「龔燁」張景淳都有去，但就冇一張相有佢，唔通因為日前有傳佢哋戲假情真，所以相都唔甫要避嫌？



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。