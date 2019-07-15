《Marvel隊長》非裔女星傳將接棒演占士邦

新一集占士邦（James Bond）電影《Bond 25》現正趕拍中，今日有報道傳出最後一次飾演占士邦的男星丹尼爾格力（Daniel Craig）會在片中向軍情六處（MI6）辭職，並將占士邦這個007代號交給由英籍非裔女星Lashana Lynch飾演的新角色Nomi。正式結束多年來的特務生涯！亦意昧着往後的007電影將由Lashana擔正。



007將由非裔女星接替的消息傳出後惹來大批fans不滿，有fans認為非裔男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）更適合接替之餘，亦有fans認為呢個決定必定會毀滅占士邦系列。更有fans留言指占士邦的已故原作著伊恩費林明（Ian Fleming）都會嬲到在墳前彈起！



現年31歲的Lashana擁有牙買加血統，於英國倫敦Hammersmith出世，初入行時以拍劇為主，直至今年她憑漫威（Marvel）的超級英雄電影《Marvel 隊長》（Captain Marvel）空軍機師Maria Rambeau一角成名。新一集邦片將於來年4月8日上映。

