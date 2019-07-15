【渴望披嫁衣】范冰冰與李晨分手後首談婚姻

大陸女星范冰冰自從與宣布同李晨結束4年情後，頻頻亮相公開活動，為復出鋪路試水溫。梗係啦，冇咗愛情唔可以事業都冇埋，最近冰冰出席一個宣傳活動，罕有咁談到自己的婚姻觀，亦都係同李晨分手後首次對感情事開腔，主持人祝福冰冰一定要幸福快樂，快點把自己嫁出去，冰冰即時面露微笑回答話 ：「我會努力把自己嫁出去。」37歲的冰冰似乎冇被過去嘅一段情嚇怕，仍然努力追求愛情，希望有一日會披嫁衣，嫁個好老公。而晨冰分手後，是非仍然停不了，有好多粉絲戥冰冰唔抵，仲專登開個「范冰冰反黑站」為偶像護航數臭李晨，而李晨粉絲就揭冰冰的黑歷史，雙方在網上展開罵戰。



另外，冰冰日前出席品牌活動時，被揭身穿只值89元的連身裙，粉絲大讚佢貼地，雖然係平貨但着出氣質。之但係冰冰手上戴上巨鑽兼揹上名牌包包，事實上只係條裙貼地啫！



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

