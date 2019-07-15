Beyonce出席首映仲大牌過哈利王子夫婦

美國流行樂壇天后Beyonce與天王老公Jay Z昨日盛裝出席有份配音的迪士尼新作《獅子王》（The Lion King）英國舉行的歐洲首映禮。同場仲有英國哈利王子（Prince Harry）與及夫人梅根（Meghan Markle）。今次更是梅根成為皇室人員之後首個紅地氈活動。不過Beyonce夫婦就被指大牌過王子夫婦，二人打破皇家禮儀竟然遲過王子夫婦壓軸現身首映！



不過Beyonce夫婦與哈利王子夫婦黃地氈見面時沒有顯得尷尬，Beyonce與梅根亙相擁吻問好，雖然係首次見面，但就似足老朋友有講有笑！而當她們擁抱時Beyonce被聽到稱呼梅根為「我的公主」，Beyonce亦大讚哈利王子夫婦的新生兒子阿奇（Archie）好美麗，並指她與丈夫都好愛她們。而Jay Z亦有向王子祝賀他為人父。哈利王子亦指Beyonce係大忙人。之後哈利王子更有問Beyonce夫婦的兩歲龍鳳B。Beyonce回答：「佢哋唔喺度。佢哋唔係所有trip都嚟。我哋放佢哋喺屋企。佢哋好想嚟呢度。」而Jay Z亦畀湊仔貼士哈利王子夫婦：「我能畀你嘅最好建議就係，總要抽時間畀自己。」



