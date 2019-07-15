操勞過度　甄珍頭暈嘔吐被送入院

兩屆亞洲影后甄珍連日忙住舉辦經典影展，不停出席多個活動又要接待老朋友及嘉賓，早前已經因為休息不足導致胃出血，但她沒有聽醫生勸告休息，終於體力不支於今日凌晨因頭暈及屙嘔被送入高雄醫學大學附設醫院。身為主人家的甄珍擔心對捧場的藝人朋友招呼不周，連接機送機及車輛都親自打點，結果因為過勞而病倒。今日凌晨其助手叫救護車送她入院，經過治療後及打了止嘔針後已無大礙，抽血報告指她血小板及紅血球正常，已出院並休養中，而甄珍表示身體狀況已好了一點。



甄珍助手阿蓉接受訪問時表示：「醫生要詳細檢查先知咩病因，暫時唔太清楚，可能係中暑或者食錯嘢，又或者忙影展嘅事，日日行程好忙，搞到身體虛弱。」



另外，昨日甄珍在高雄為自傳舉行簽名會，到場的好友有舊拍檔秦祥林、秦沛、李琳琳夫婦、胡錦、周丹薇及兒子章立衡，還有一班好友更為她預祝17號的72歲生日。







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