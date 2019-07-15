囡囡母女裝撐場！關心妍自認大懵重提攞錯獎

今年重投歌手身份的關心妍（Jade），上周六舉行入行後首次「時刻觸動巡迴演唱會」首站—廣州。入行18年的Jade有不少經典慘情歌，包括《負擔不起》、《你有心》、《我太強》、《仍想念你》、《放生》、《仍然》和《終點》等，全晚恍如卡拉OK，每一Part都是大合唱！開騷不久，Jade已被台下熱情的歌迷感動到喊：「內地嘅巡迴真係等咗好耐，一直都等一個啱嘅時機，好多歌迷十幾年都未見過面，今次第一次見，仲見埋我個囡囡。」演唱會最後一Part是送給女兒，平時晚上九點便瞓覺的心心，第一次見到媽咪在台上表演，全程high爆拍手又跳舞，跟Jade穿上陳華國度身訂製的親子晚裝，更成為歌迷的集郵目標。



心心下星期便三歲生日，所以Jade叫歌迷齊齊唱生日歌，點知大會秘密安排生日蛋糕，為本月尾生日的Jade一同慶生，而一向懵吓懵吓的Jade，當然又反應唔切，大叫驚喜！唱到《龐貝·21世紀》，重提當年「攞錯獎」事件，她說：「好多人都唔認識呢一面嘅我，好大意、成日發夢，呢首係我08年一個金曲獎，對我意義好大，除咗搞笑之外，咁Rock嘅歌亦係另一面嘅我。」



廣州首站反應熱烈，Jade指10月將會舉行深圳站、12月則是東莞站，明年3月亦會將巡迴演唱會帶到澳洲和美加，Jade說：「今年香港嘅場地好爆，希望巡唱尾站返到香港舉行。」



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