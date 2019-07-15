越南探養女勁感慨！王梓軒：用生命影響生命

歌手王梓軒獲委任為「助養兒童親善代表」，早前親赴越南老街探訪其助養女兒小花及視察救助兒童會在該區的工作。第一次見小花，更與養女一齊餵雞、掃地，梓軒興奮話：「佢畀我同佢一齊做家務，我覺得好開心！」



出發前，梓軒知道小花志願是做醫生，所以買了醫生玩具送給她：「之前小花都有啲好得意嘅畫同信寄畀我，佢手字好靚，我帶咗份禮物畀小花，亦買咗啲小禮物送畀佢啲同學仔，自己好少去越南，老街就係第一次嚟，好期待！」老街內有不少少數民族，所以梓軒抵達越南後，即向工作人員問及當地嘅文化禮節，他說：「好可惜！原來唔攬得小朋友，因為身體接觸有忌諱。」



當日梓軒天未光便坐兩個幾鐘車去老街，出發前，工作人員透露小花很害羞，梓軒話：「我哋一開始玩破咗冰先，同埋搵佢啲朋友一齊陪住佢會冇咁驚，我仲會去佢屋企探佢父母、又會去學校、社區探訪，好充實。」梓軒的熱情亦成功打破與小花的隔膜，兩人一起去打井水、餵雞及掃地：「小花好慢熱、天真無邪，幾歲就要喺屋企做家務，爸爸媽媽要湊孫，小花亦會幫手湊，小花嘅理想好偉大，一般少數民族越南話都唔會識，通常都係喺農田生活，尤其係女仔一般都唔會出城市工作，所以小花想做醫生，佢好努力學習新語言，希望將來可以去幫屋企人同朋友，呢班小朋友有得返學好開心，老師離開課室，佢哋會即刻攞番本書出嚟讀。我希望用生命影響生命，令世界更好。」



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