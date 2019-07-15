聽到閃婚耍手擰頭　何超蓮：冇呢個計劃！

賭王何鴻燊三房千金何超蓮以一身Barbie打扮現身銅鑼灣Fashion Walk，出席恒隆地產 x Barbie六十周年特別企劃「You Can Be Anything」揭幕禮，超蓮表示Barbie陪着她與細佬何猷啟一齊成長，指因為孖生大家互相玩對方玩具。問到童年是否好多玩具？她說：「唔係㗎，一件玩具玩到爛先會有新，因為我同細佬搶嘢玩，太多唔會珍惜，或者考到一百分媽咪先會獎勵一個。（爹哋呢？）爹哋唔同，我諗起有次生日，爹哋買咗幾袋玩具畀我哋，但細佬曳媽咪充公晒啲玩具，我係受牽連嗰個，有咩要一齊罰。（孖生都幾慘？）咁又唔係，我哋邊個被人打Pat pat時，另一個會開定凍水畀佢浸。」超蓮又謂因為pat pat多肉，打pat pat次數算最多。問到爹哋有冇幫手？她說：「佢會話咁我幫手打，但就打得好細力。」



問到會否買玩具給猷啟女兒？她表示小朋友還不懂玩玩具，反而鍾意同貓玩。問到有沒有衝動生小朋友？她說：「佢好得意，我玩住先。」至於與男友竇驍感情要好，有沒有想有個Barbie婚禮？她即避談男友：「唔講呢個問題。（你係咪真係為佢染黑髮？）我唔係，係我未試過黑髮，但佢話好睇。」此外，兩人居住不同地方，她表示都會有時間見，男友亦曾到過她的餐廳，最愛食鹽酥雞。問到會否閃婚？她即耍手擰頭說：「冇，我冇講過，冇呢個計劃。」至於是否還在觀查期？她拉開話題：「Barbie真係好靚。」



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