《十二傳說》劇透：劉佩玥新娘潭失蹤

第一集(15/7)

民俗學助理教授潘朵拉（林夏薇飾）簡介課程時，想起跟恩師傅通明（杜燕歌飾）的往事；通明已失蹤七年，搜索隊到新娘潭展開最後一次搜索。突發記者傅子博（蕭正楠飾）到場採訪時遇上朵拉，二人發生口角。子博偶遇正在拍攝婚紗照的黃玉（劉佩玥飾），她被未婚夫的祖母怒斥是不祥人，子博奇怪黃玉與當年判若兩人，新娘潭忽然發生離奇事件……朵拉的兄長潘得利（林子善飾）是網台主持，熱烈討論新娘潭鬧鬼。朵拉不恥有人利用傳說犯案，聯同得利、子博、黃玉重返新娘潭欲查明真相，黃玉突然失蹤……



第二集(16/7)

眾人終找回黃玉，其未婚夫白健峰趕至醫院，子博、朵拉得知二人關係，揭開黃玉不為人知的身世。朵拉懷疑有人刻意散布新娘潭鬼故以掩飾罪行，還從妹妹潘朵美的隱形眼鏡中找到關鍵線索……朵拉、子博為黃玉解開種種謎團，並暗示犯案者的身份，黃玉卻堅持如期成婚。子博不忍黃玉再受委屈，決心翻查當年其父母在車禍遇害的真相。黃玉、健峰結婚當日，途經新娘潭遇上交通意外，健峰重傷送院。子博、朵拉重返肇事現場，終發現破案盲點……



第三集(17/7)

黃玉終可脫離困境，展開新生活。子博決定進修學位，遂入讀民俗學系。朵拉驚訝子博竟是通明之子，對其漫不經心的態度反感。子博缺席通明的追思會，更刻意變賣其父的遺物；朵拉出面阻止，始知二人父子情誼淡薄的原因。朵拉引領民俗學系新生尋找校園的不思議事件，怎料女生宿舍真有命案，重案組高級督察易銘賢（張頴康飾）奉命調查。助教顧盼倩借用朵拉的辦公室鑰匙，朵拉察覺端倪，民俗學系主任顧在容更背上殺人嫌疑。



第四集(18/7)

朵拉仍對在容有所懷疑，子博發現通明的民俗學資料夾被攪亂次序，再以通明既定的方式排序，果有發現。朵拉翻查校園特刊，察覺在容刻意將荷花池傳說與師生戀扯上關係，她向前男友羅煥豪查證，煥豪卻重提當年另一個震驚傳聞。子博、朵拉重返宿舍案件重演，輾轉發現真正疑兇，卻收到煥豪自殺的消息……眾人懷疑煥豪並非自殺，朵拉亦因曾聯絡過煥豪而成為疑兇。在容交出一份關於通明的絕密檔案，讓子博等找到調查新方向……



第五集(19/7)

煥豪太太供出煥豪設局自殺的真相，並道出當年誣衊通明的因由。朵拉收拾通明的遺物時發現《香江都會傳說》論文大綱，鼓勵子博幫忙完成論文，作為對父親的道別式。子博、朵拉等到榕樹村查證榕樹精的傳說，遇上村長黃根與保育人士周華狄為老榕樹起衝突。同屬村民的銘賢調停不果，現場竟出現榕樹噴血的異象。眾人得悉銘賢是新界鄉紳後人，又偷聽到其祖父易玄光（劉江飾）與姑姑易亞男發生口角。子博試探玄光與通明的交情，玄光稱對通明沒印象……

