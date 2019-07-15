心情沉重　宋康昊朴海日出席全美善遺作首映

曾拍韓劇《懷抱太陽的月亮》及《雲畫的月光》的48歲韓國女星全美善，上月29日上吊身亡，疑因為抑鬱症發作而輕生。而她的遺作《我國語言》將於本月24日在韓國上映，與她主演的電影的男星宋康昊及朴海日，今日與導演曹哲鉉在首爾江南區出席傳媒首映禮，製作公司的代表吳勝鉉（音譯）在記者會開始前，先上台悼念全美善，他指大家都對全美善的死訊感到震驚，製作公司亦曾因遺屬討論是否應延期上映，但他們亦想讓更多人看到全美善最後演戲時的模樣，故決定如期開畫。



而宋康昊、朴海日與曹哲鉉亦顯得心情沉重，談到全美善的突然離世，宋康昊說：「是非常難過和傷心的過程，所有工作人員都沉浸在悲傷之中，在拍攝昭憲王后舉行葬禮的時候，是我父親去世的日子，想儘快完成拍攝趕回首爾，傷心事同時發生，但我希望觀眾不要覺得這是一部悲傷的電影，而是一部美好的電影。」



朴海日指依然記得與全美善合作時的事：「記憶依然好清晰，我們在拍攝時非常投入和努力，在完成拍攝之後會一起食飯，分享關於電影的事和感到興奮的事，那些事還是不久之前，但現在卻不能與她一起在這個地方，真的非常難過，但是全美善前輩最後一部作品，我有機會參與，真的非常榮幸。」