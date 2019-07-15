吊威吔出場勁風騷！張振朗被笑黑過包青天

藝人張振朗和譚俊彥（Shaun）今日為新劇《包青天再起風雲》宣傳，在劇中飾演展昭的張振朗吊威吔出場，相當風騷！講到之前受「安心事件」影響，接連兩部劇被抽起，現在終於有劇集播出，張振朗坦言：「開心！梗係開心！對上一套劇已經係兩年前嘅《踩過界》，真係望到頸都長，不過上天會有安排，一定會播。」對於被網友封為「地獄黑仔王」，他笑言現在有劇出街是否可洗脫此名：「覺得個名幾得意，呢個名係我偶像張家輝喺電影入面嘅朵。（覺得自己黑？）已經過咗去，呢啲係咪叫置諸死地而後生！（之前傳你嬲到爆粗？）我冇，心裏面都冇。初時兩套劇都出唔到街係有啲唔開心，但我唔會去嬲任何人，只會諗自己今年係咪犯太歲。」在旁的Shaun即開玩笑指張振朗比包青天更「黑」。



休息狀態肥咗又精神咗



另外，張振朗講到今次拍攝過程艱辛，全無武打底子的他要密集式拍攝武打場面一個月，自覺獲益良多。而近期他處於休息狀態：「兩年內連續拍咗五套劇冇休息過，依家休息番，啲人話我精神咗同肥咗，冇之前咁攰同咁乾。」



譚俊彥帶女去雲頂開騷



至於Shaun表示自己上一套播出的劇集已是一年前的《天命》：「希望今次套劇可以畀到正能量大家，我哋去咗橫店同新疆取景，投資好大。」他透露將於22日到雲頂開騷：「係我一個人嘅騷，算係完成咗自己心願，依家不斷同個女一齊練歌，我會帶埋囡囡過去，不過佢唔會上台。媽咪都會過去，佢以前喺雲頂做過騷，佢帶過我去睇，今次佢睇我演出，感覺好微妙。佢送我去讀書嘅錢，有部分都係嚟自呢度。爸爸就唔會去喇，佢要睇住屋企隻狗。」



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