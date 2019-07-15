《好日子》 劇透：仟寶齊珈親密照被放上網

第十六集(15/7)

億章（李國麟飾）趕走麗冰（蘇恩磁飾），又要將村中的電話線剪斷，還把慧晶（陳煒飾）的手機打爛。億章性情大變，齊珈（簡淑兒飾）等人懷疑他患了躁鬱症，慧晶聞言亦感不安。四虎逃學到中環找萬基（黃智賢飾），慧晶與萬基得悉後遂去尋找他們。四虎險生意外，幸得萬基相救，他與慧晶同告受傷。慧晶發現萬基深受學生及村民愛戴；仟寶（翟威廉飾）代萬碩（張達倫飾）往探慧晶，向慧晶談及自己與萬基的往事，慧晶始知……萬水（古明華飾）與齊仟山分別獲選村長及村民代表後，決意去舊立新，廢除麒麟隊，隊員與萬碩欲設法阻止，怎料……



第十七集(16/7)

萬基決定搬回齊家村居住，並成功勸服淑秋（李楓飾）回村與他同住。萬水使計要趕走萬基，幸而仟寶揭發……萬基私下約萬水見面，為當年替萬碩報復一事道歉，希望萬水能放下私怨。仟山放棄出任村民代表，億宇（鄧英敏飾）等人勸仟寶參加補選以抗衡萬水。如玉（黃淑儀飾）等人從澳洲返港，萬碩打算將澳洲的紅酒業務進軍中港市場，並與齊瑂（王綺琴飾）合力重整酒樓的生意。如玉開解億章，勸他打消移民的念頭，繼續留港享福。仟寶為補選一事猶豫不決，齊珈設法鼓勵他……



第十八集(17/7)

仟寶趕及報名，原來他看到齊珈的記事簿後憶起往事……陸月（潘芳芳飾）要赴美國治病，她不想拖累慧晶，稱若找不到人接管便結束村校。四虎因輸掉比賽而感心灰，幸得萬基與慧晶鼓勵；大帥（莊文駿飾）送慰問卡給慧晶，讓她尋回當好老師的信念。萬基、萬碩託如玉幫忙，勸服億章為仟寶修改講詞，結果仟寶的演講成功打動村民。萬基、萬碩有意入股慧晶的教育中心，慧晶最終接受二人好意。萬碩故意將仟寶的競選總部設於家中，希望能引億章出山，擔任仟寶的軍師……



第十九集(18/7)

仟寶等在拳館慶祝總部成立，各人先後離開，只剩下喝醉的仟寶與齊珈。仟寶的競選對手齊佰鳴與仟山碰巧發現他們，及後將他們舉止親密的照片放上網……慧晶發現萬基借用教職員的電腦留言為仟寶平反，她徹夜留下幫忙，卻讓麗冰誤會。原來麗冰以手機拍下佰鳴誣陷仟寶的片段，萬基求她幫忙，怎料……仟寶等感心灰，終獲億章重燃鬥志；齊珈失戀，也得億章鼓勵。慧晶勸麗冰交出手機，佰鳴與仟山聽到一切並把手機搶去，慧晶趕忙追截二人……



第二十集(大結局) (19/7)

麗冰的手機被仟山擲進樹林，麒麟隊員為搜尋手機弄致遍體鱗傷，只有豎佳（朱敏瀚飾）堅持尋找。麗冰挺身指證仟山（張智軒飾）與佰鳴（吳展驊飾）誣衊仟寶，惜不果……慧晶因腳傷而在家休養，發現曾沒收其中一虎的球拍，碰巧四虎當天要出賽，她負傷趕往比賽場地，克服重重困難……萬水得了腳患，向億章求醫，終與他互訴心底話。億章重開跌打館，萬碩帶同初生幼子回港與家人共度中秋。萬基把他與萬碩當年飼養的龜帶回村校寄養，和萬碩、慧晶暢談往事。

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