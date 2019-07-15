上月底失蹤　《宋飛正傳》Charles Levin荒野暴斃

曾參演美劇劇集《宋飛正傳》（Seinfeld）的70歲美國男演員Charles Levin上周一被兒子報警稱失蹤，經過俄勒岡州警方大舉搜索之後，前日有居民在偏遠的郊區發現他的汽車，並發現車內有疑似他的愛犬屍體，而附近亦發現人體屍體警方初步認為正是Charles。



Charles居住在俄勒岡州一偏鄉城鎮，已經退休，7月8日他兒子因為跟父親有幾日未能聯絡上，於是與家人朋友在Twitter貼尋人啟事，失聯時間更追溯至6月28日，上周警方發新聞搜尋下落。失聯2星期後，終於警方搜救小組在周五根據通報電話，在一荒野道路上發現Charles的座駕，警方在車上發現Charles Levin愛犬的屍體，但未見Charles，經過幾個小時地氈式搜索後，最終在附近的陡峭地形找到一具男性屍體，被發現時已經死亡。警方表示遺體是Charles Levin可能性甚高，詳細身份及死因要經檢驗進一步確認。



Charles Levin主力演出美劇，包括《宋飛正傳》（Seinfeld）、《紐約重案組》（NYPD Blue）、《律政風雲》（Law & Order）、《Designing Women》、《Hill Street Blues》、《The Golden Girls》等；也演過電影《安妮荷爾》（Annie Hall）、《曼克頓》（Manhattan）、《金童子》（The Golden Child） 等。





