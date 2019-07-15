着完唔好嘥！鄧穎芝張紋嘉賣二手衫殺出財路

歌手張紋嘉（Crystal）和鄧穎芝（Vangie）因合租一間Studio來工作，閒來各自放下不少衣服鞋物，日積月累變成臨時衣帽間，兩人竟然忽發奇想索性做二手店特賣場來「清櫃」，而身邊藝人朋友得悉「清櫃行動」，紛紛踴躍支持將舊衫交給兩人，既不浪費又環保。Crystal說：「其實收番嚟嘅Artist衫，好多都係着1、2次，有啲價錢牌都未剪，亦有好多都係自己買，尤其係Vangie。」Vangie無奈說：「入行咁耐，因冇簽公司，自己好少去借衫，每次活動買一套，買吓買吓就好多嘞。」



講到兩人做老闆娘，她們謂：「唔算係，因為我哋呢件事上係冇投資嘅，似打雜多啲，每次收番嚟啲衫要Mark價又要掛，好玩亦都幾辛苦。點解唔似老闆？老闆係點人做，我哋係自己一手一腳做。」運作一個月出乎意料是業績不錯，她們謂：「已經做咗5位數字，我哋因時間關係，主要開星期六、日，或者預約就會返嚟開門，但工廠區周六、日似廢城咁，都冇OL嚟，所以，我哋諗住改開閒日。」兩人稱銷情最好一定是名牌，Crystal指Vangie「離地」：「佢一個幾萬蚊嘅名牌包包話賣3千蚊，我最後8千蚊幫佢賣咗出去。」Vangie笑言：「反正我放喺度年幾2年冇用過，已經唔係我腦海入面，所以價值係嘅，咁賣到3千就係賺咗嘛。」



生意發展不錯，計劃轉地方開業？Vangie說：「會考慮，因為租約滿，亦都想搵個靚啲有窗嘅地方，而除咗賣二手衫外，我哋都想展開另一個貨源，去韓國或者其他地方入貨，用我哋自己覺得靚嘅眼光試吓，簡單啲嚟講我哋係享受買嘅過程。」

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