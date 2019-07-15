寫真大戰！「台版三上悠亞」黃語辰胸降書展

一年一度書展將於7月17日開鑼，寫真大戰一觸即發！今年正面交「峰」的有「美魔女系」溫碧霞、羅霖、「30路女藝人」孫慧雪、崔碧珈以及一眾新進𡃁模楊卓欣、張若錡，可謂各具特色！大家都一早已經開始宣傳備戰，但原來還有一個「台灣幫」雞排妹鄭家純師妹、擁32D的「台版三上悠亞」黃語辰選擇壓軸現身，她所推出的寫真集，不少相片都抄足三上悠亞，相當誘人！黃語辰指該本寫真兩年前已策劃，化妝、髮型、造型到攝影，她都有份參與，笑言出書感覺猶如生仔一樣！她亦將殺入書展，與同時間現身書展的孫慧雪（雪雪）、鄧洢玲（阿旦）將會有一次正面交鋒！



對於突然殺出一個雞排妹師妹黃語辰，問雪雪會否擔心被搶風頭？孫慧雪笑言：「我一個就驚，依家有阿旦就唔驚，大家做大家嘅宣傳嘛，但我係自信滿滿㗎！我啲粉絲會支持我，就算唔支持我都支持阿旦啦。」書展開鑼當日，不少靚女都會性感現身，而崔碧珈則除了有性感戰衣之外，還會出動「利誘」大搞減肥比賽，送出總值50萬元獎金獎品，希望掀起人龍搶聲勢！



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