捲小三疑雲！姚子羚何雁詩顏仟汶中過招

圈中有不少女星被踢爆新戀情後，隨即因男方被「起底」摷出情史，而遭受牽連捲入「小三疑雲」，當中更有人因此分手收場。



姚子羚

今年5月，藝人姚子羚被指與夜店董事Raymond拍拖8個月，惟男方被指早有正印太太、中印混血兒藝人蔡宛珊之餘，更傳另有「二奶」，令她突然陷入「四角關係」惹上「三奶」之名，及後蔡宛珊稱已與Raymond分居兩年及單方面正式離婚，而姚子羚亦強調絕非「三奶」，並稱與對方已分手。



何雁詩

2017年4月，歌手何雁詩與鄭俊弘被踢爆撻着，消息曝光後，男方即再被爆有一富貴未婚妻Beebs，令何雁詩慘成「第三者」，當時鄭俊弘即強調她並非「小三」，更十指緊扣現身機場，正式公開戀情。



顏仟汶

去年5月，藝人顏仟汶被指與「契哥」人夫詹秉熙撻着，由「兄妹」發展成婚外情，二人一直否認傳聞，直至上月顏仟汶突然發聲明，指因受到詹秉熙及Sandy的電話騷擾，故決定與詹秉熙絕交，隨後男方才坦承與太太分房三年，並指正處理離婚事宜。

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