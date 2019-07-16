陳煒被鬧小三　新歡Man爆護花：我喺度唔怕

現年45歲的陳煒，自與台灣富商顏志行離婚後一直單身，緋聞欠奉，直至去年邂逅約40歲、有「大鼻郭晉安」之稱的醫生陳國強（Dr.Aldous Chan），由於雙方均失婚，很快就由朋友發展成情侶，早前陳煒被發現陪男友出埠工作，令戀情曝光，及後她大方承認剛開始拍拖，希望大眾給予空間，心情大靚的她更被本報拍得物色靚樓，似乎要為準備嫁妝。



與前妻共同撫養兩女



不過公開戀情僅兩天，竟有人爆料指陳國強其實未離婚，還有兩名女兒，直斥陳煒是「小三」！本報昨日向男方求證，他即為女友發聲，否認未離婚之說，直言與陳煒開始拍拖時已回復單身：「陳煒都係聰明女，一定搞清關係先開始。」他指與前妻一年前離婚，並已辦妥手續，由於兩名女兒乃與前妻共同撫養，故雙方有見面：「前妻負責照顧，我負責經濟支援，兩個女都知我依家女朋友係陳煒。（佢哋對陳煒印象點？）冇問，但都唔會討論，驚佢哋睇到新聞有壓力。」



尷尬急步閃



問到可擔心負面報道令陳煒不開心？他又Man爆說：「唔會，因為有我喺度！（知唔知爆料者身份？）其實都唔知係衝住我、定係陳煒而嚟，佢嘅目的不明，所以唔會理咁多。」而陳煒得知男友公開發表愛的宣言，當然心花怒放，甜到漏說：「陳醫生都回應咗，我都冇嘢補充！」



有愛情滋潤的陳煒心情靚靚，前晚聯同時裝設計師何國鉦，到尖沙咀的酒店與無綫高層樂易玲飯敍，同場還有樂易玲兩名兒子，直至晚上9時許，陳煒率先步出酒店，起初見到記者也面帶笑容，但當被追問新歡婚姻狀況時即表現尷尬，隨即急步行到座駕旁上車，未及記者問完問題便絕塵而去。



---------------

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。