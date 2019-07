Tim同囡囡Jam歌　2歲Tanya台型十足萌到爆

樂隊Dear Jane主音Tim同老婆楊洛婷(Rabeea)嘅2歲囡囡Tanya,遺傳晒爸爸嘅音樂天分。Tim都有講過Tanya一聽到音樂就好似「上電」咁,郁嚟郁去,有意培養佢,希望有朝一日可以同囡囡一齊同台演出,估唔到話咁快呢一日已經來臨。



兩公婆喺社交網甫咗條片,睇到Tim第一次同Tanya一齊Jam歌嘅片,Rabeea留言︰「Father and Daughter First Jam... live at home! #ShesWithTheBand #WongTanyaFaith #22monthsOldToday #FatherDaughterJam #DearJane」而Tim就謂︰「Just chilling with my daughter。唱吓#莫扎特。」片入面見Tim拎住支結他,幫紮住噴泉辮、白色連身裙嘅Tanya伴奏兒歌《Twinkle, Twinkle Little Star》,拎住玩具咪嘅Tanya勁有台型、有晒Tim喺台上演唱嘅影子,唱到中間仲Sweet爆望住Tim同佢對唱,明顯見Tim係冧到爆,一直露出慈父笑容,大晒默契一齊唱出最後一隻字,唔知嚟近Dear Jane嘅8月頭演唱會,會唔會有Tanya做特別嘉賓呢?

---------------

立即參加「賞您睇」: http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。