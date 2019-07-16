Tim同囡囡Jam歌　2歲Tanya台型十足萌到爆

樂隊Dear Jane主音Tim同老婆楊洛婷（Rabeea）嘅2歲囡囡Tanya，遺傳晒爸爸嘅音樂天分。Tim都有講過Tanya一聽到音樂就好似「上電」咁，郁嚟郁去，有意培養佢，希望有朝一日可以同囡囡一齊同台演出，估唔到話咁快呢一日已經來臨。



兩公婆喺社交網甫咗條片，睇到Tim第一次同Tanya一齊Jam歌嘅片，Rabeea留言︰「Father and Daughter First Jam... live at home! #ShesWithTheBand #WongTanyaFaith #22monthsOldToday #FatherDaughterJam #DearJane」而Tim就謂︰「Just chilling with my daughter。唱吓#莫扎特。」片入面見Tim拎住支結他，幫紮住噴泉辮、白色連身裙嘅Tanya伴奏兒歌《Twinkle, Twinkle Little Star》，拎住玩具咪嘅Tanya勁有台型、有晒Tim喺台上演唱嘅影子，唱到中間仲Sweet爆望住Tim同佢對唱，明顯見Tim係冧到爆，一直露出慈父笑容，大晒默契一齊唱出最後一隻字，唔知嚟近Dear Jane嘅8月頭演唱會，會唔會有Tanya做特別嘉賓呢？

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。