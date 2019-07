澳門會粉絲　恩靜唱孫燕姿金曲晒中文

韓國女團T-ara成員恩靜上周六在澳門百老匯舞台舉行《Hahm Eun Jung“Summer Fantasia”1st Fanmeeting in Macau》,作為T-ara出道10周年前夕的粉絲見面會。恩靜一出場便為粉絲送上驚喜,在觀眾席華麗登場,並唱出韓劇《我身後的陶斯》的主題曲《Shout to the Sky》。



恩靜與觀眾打招呼後,便與主持人大談旅行、興趣及日本出道等多個話題,又跟粉絲玩「Yes or No」真實對話遊戲,期間恩靜突然給予全場觀眾30秒的任影相時間,打破不少韓星演唱會嚴禁拍照的規定。而恩靜唱出《I'm Good》後,便進入遊戲環節,她與粉絲大玩聽單字做動作、估歌仔及有口難言等遊戲,她更與勝出者影單獨合照。恩靜又為粉絲準備大抽獎,大獎便是由恩靜在韓國親自畫的畫作,十分有意義!而粉絲則為恩靜準備驚喜影片作回禮,訴說10年來對她的支持,令恩靜十分感動。



而恩靜之後除唱出《You are my star》、《DESIRE》及《GOOD BYE》等歌曲外,更唱出孫燕姿的中文歌《逆光》,發音相當標準,十分有誠意!完騷後,恩靜與全場粉絲擊掌,為見面會畫上完美句號。



