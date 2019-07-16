18歲初試性感　黃淑蔓阿媽都讚靚

樂壇新人黃淑蔓（Feanna）推出首張處女碟《17+》，問到對首張新碟是否很滿意？她笑謂：「我初頭以為影唱片封面會係淡妝示人，將我最Original嘅我展示畀大家，以為係最簡單白Tee牛仔褲look，點知化完妝到換衫先知係另一樣嘢。」Feanna新碟造型是貼身熱褲魚網絲襪，以18歲的她感覺相當性感，她謂：「因為佢哋情願以一個唔同嘅黃淑蔓畀大家見到，我平時係唔會着高跟鞋，所以公司都想我試吓新嘢，咁開頭睇係好性感，依家再睇番，其實每張相都係想帶出一個Message出嚟。」講到要她穿性感影封面時可有想過抗絕？她笑言：「我係有諗過，但冇法，已成定局，影完都唔敢同阿媽講，不過出嚟反而阿媽又冇乜嘢，覺得好靚添。」阿媽不會說女兒不靚？她笑言：「佢會㗎，佢由細到大都冇讚我㗎，就算幾叻都好都冇讚我架，我會做好多嘢想佢讚，如我考聲樂，150分係滿分，我考138分，但阿媽會問12分去咗邊，係好難得到佢讚賞。」



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