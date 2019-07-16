盼進軍舞台　曹震豪愈窮愈忙愈要開騷

歌手曹震豪（Wallis）推出新歌《窮忙族長》，他表示是兩年前派台嘅《斜槓青年》三部曲最終章，逐步紀錄身處嘅「Slash」世代︰「一開始喺網上面睇咗好多有關『斜槓族』嘅文章，就同經理人麥曦茵導演有強烈對號入座嘅感覺，佢就寫咗啲文案，而我就做自己最擅長嘅寫歌，寫完《斜》之後，發覺仲有好多嘢想講，就一口氣寫埋另外嘅兩部曲。無論我哋係幾多面向嘅工作者，都係好似《Hi Boss》入面打死一份工而不滿上司老闆嘅打工族，其實最後我哋都係左手交右手、為應付租金、水、電、煤、供保險、畀家用、交車費、買唔起樓、結唔到婚、生唔起小朋友嘅『窮忙族』。」



Wallis透露今年有出新碟同開騷計劃︰「大碟入面嘅8首歌都整好晒，係我入行以嚟首次製作廣東大碟，亦係第一次包辦所有曲詞部分嘅創作。希望可以喺年底或者明年初順利推出，同時舉行一個發布演唱會。」除咗唱歌同音樂創作外，Wallis還希望有多方面發展，例如嘗試演戲同舞台劇。



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