Austin Butler被選演「貓王」　女友Vanessa興奮留言

曾拍過《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge!）的著名導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）早前宣布開拍已故美國樂壇一代巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的未定名傳記片。



經過一輪挑選之後，現年27歲的美國歌手兼演員Austin Butler最終被選中飾演「貓王」。據知他過去周末完成髮型及化妝測試之後成功獲得角色。影片會環繞「貓王」與其經理人Tom Parker上校的關係，當年曾有指「貓王」被經理人全面控制。早前亦宣布奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演經理人一角。影片將於來年初開拍。影星Vanessa Hudgens得悉男友獲取錄之後即於社交網站留言報喜，仲興奮爆粗話自己好開心，為「自己的甜心」而驕傲之外亦好期待。



查實早前已有指導演心目中有五位飾演「貓王」的人選，除了Austin之外，還有《寶貝神車手》（Baby Driver）的安索艾高（Ansel Elgort）、「勁抽俠」艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、影星Miles Teller與及英國男子組合One Direction（1D）成員Harry Styles。

